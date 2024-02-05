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20:38, 5 февраля 2024Россия

Снаряд ВСУ попал в летнюю кухню российского частного дома

Белгородский губернатор Гладков сообщил о попадании снаряда в кухню дома

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) один из снарядов попал в летнюю кухню частного дома в Белгородской области. Об этом заявил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть прямое попадание в летнюю кухню частного домовладения, в результате чего она загорелась», — пояснил он.

Сотрудники оперативных служб, отметил глава области, потушили очаг возгорания. Подомовой обход продолжат в светлое время суток.

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