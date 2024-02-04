Российские системы ПВО уничтожили украинский БПЛА над российским регионом

Минобороны РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что попытка атаки на российский регион произошла в воскресенье, 4 февраля, около 18:30 мск. Данные о последствиях случившегося пока не приводятся.

Ранее губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день 4 февраля атаковали Белгородскую область. Под обстрел попало село Демидовка Краснояружского района. Пострадавших нет. В одном частном домовладении повреждена кровля и хозпостройка.

Днем в воскресенье украинские войска также атаковали Белгородскую область с помощью дрона-камикадзе. «Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», — написал тогда Гладков.