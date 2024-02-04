ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил о второй за день атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Демидовка Краснояружского района. Пострадавших нет. В одном частном домовладении повреждена кровля и хозпостройка», — пояснил он.

Помимо того, осколки посекли два автомобиля и трубу газопровода. На месте уже работают сотрудники оперативных и аварийных служб, добавил глава области.

Ранее 4 февраля ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью дрона-камикадзе. «Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», — написал тогда Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.