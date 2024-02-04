Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», — сказал он.

По его словам, в одном частном домовладении повреждения получили гараж и забор. На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил Гладков.

Накануне ВСУ атаковали село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. В результате обстрела пробита крыша одного из корпусов местного сельскохозяйственного предприятия. Мирные жители не пострадали.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.