Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:43, 6 февраля 2024Россия

ВСУ атаковали дроном с детонацией российский город Губкин

Губернатор Гладков: в результате атаки дрона ВСУ на Губкин никто не пострадал

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Губкин в Белгородской области при помощи дрона, который упал на территорию населенного пункта и впоследствии сдетонировал. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Различные повреждения выявлены на территории четырех частных жилых домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы», — уточнил Гладков. По его словам, в светлое время суток будет организовано продолжение подомового обхода.

4 февраля губернатор Белгородской области заявил о включении сирены ракетной опасности в Белгороде. Находящихся на улице граждан глава региона призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место, людей в домах попросил не подходить к окнам.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Самолет с Татьяной Тарасовой и фигуристами попал в аварию в российском аэропорту. Что стало причиной ЧП?

      В США раскрыли позицию Залужного на поле боя

      ВСУ атаковали дроном с детонацией российский город Губкин

      Названы продаваемые быстрее всего машины с пробегом

      Названы главные проблемы обороны ВСУ

      В США задержали поставку «летающей парты» для ВВС

      Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха у россиян

      В Госдепе грубо отреагировали на вопрос о теракте с ИЛ-76

      Сунак заявил о готовности Британии отразить нападение России

      Девушка получила от незнакомца странное и неприятное видео и испугалась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше