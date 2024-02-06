ВСУ атаковали дроном с детонацией российский город Губкин

Губернатор Гладков: в результате атаки дрона ВСУ на Губкин никто не пострадал

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Губкин в Белгородской области при помощи дрона, который упал на территорию населенного пункта и впоследствии сдетонировал. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Различные повреждения выявлены на территории четырех частных жилых домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы», — уточнил Гладков. По его словам, в светлое время суток будет организовано продолжение подомового обхода.

4 февраля губернатор Белгородской области заявил о включении сирены ракетной опасности в Белгороде. Находящихся на улице граждан глава региона призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место, людей в домах попросил не подходить к окнам.