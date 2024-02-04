В Белгороде включили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков сообщил о включении сирены ракетной опасности в Белгороде

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — сказал он.

Находящихся на улице граждан глава области призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Воздушная тревога продлилась две минуты. В 17:43 губернатор опубликовал сообщение об отмене сигнала ракетной опасности.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью дрона-камикадзе. «Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», — сказал он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.