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17:48, 4 февраля 2024Россия

В Белгороде включили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков сообщил о включении сирены ракетной опасности в Белгороде

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — сказал он.

Находящихся на улице граждан глава области призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Воздушная тревога продлилась две минуты. В 17:43 губернатор опубликовал сообщение об отмене сигнала ракетной опасности.

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