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16:37, 6 февраля 2024Россия

Российским врачам пришлось ехать до пациентки на лошади из-за нечищеных дорог

Под Тулой медикам пришлось ехать к пациентке на лошади из-за нечищеных дорог

В Тульской области врачам пришлось пересесть из машины скорой помощи в запряженную лошадьми повозку из-за нечищеной дороги. Об этом сообщает портал Myslo.

По данным издания, бригада скорой помощи направилась к пожилой женщине в деревню Малая Каратеевка, у которой резко поднялось давление, однако из-за непроходимого снега машина была вынуждена остановиться в двух километрах от дома пенсионерки.

Как только врачи сообщили сыну 85-летней пациентки, что не могут проехать, тот запряг лошадь в повозку и сам привез медиков к дому.

Ранее стало известно, что в деревне Соловьево Нижегородской области 60-летнюю женщину с сердечным приступом шесть часов не могли доставить в больницу из-за нечищеной дороги.

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      Марк Леонов
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