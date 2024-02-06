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11:42, 6 февраля 2024Силовые структуры

Российского заключенного осудили за распространение идей терроризма в колонии

В Чите заключенному дали 3 года колонии за распространение идеологии терроризма

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы заключенного Никиту Яковлева, распространявшего идеологию терроризма на территории колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что Яковлев, являясь сторонником украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), во время бесед с другим осужденным в колонии распространял идеи терроризма и допустимости осуществления террористической деятельности.

Приговор был вынесен по совокупности с решением омского суда от 30 ноября 2017 года. Тогда мужчине дали шесть лет и шесть месяцев колонии за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Ранее суд в Москве заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Он обвиняется в публичном оправдании терроризма и распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ.

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      Олеся Мицкевич
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