Швеция завершила расследование диверсий на «Северных потоках»
Aftonbladet: прокуратура Швеции завершила расследование дела «Северных потоков»Сюжет«Северный поток-2»:
Прокуратура Швеции завершила расследование по делу о диверсиях на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает издание Aftonbladet.
Отмечается, что расследование инцидента велось совместно с Германией, и завершение работы шведских правоохранитей не означает прекращение следственных мероприятий.
Ранее стало известно, что прокурор из Швеции, занимающийся расследованием обстоятельств взрывов на газопроводе, выступит в среду 7 февраля со специальным заявлением о ходе расследования.