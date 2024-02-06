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14:52, 6 февраля 2024Мир

Швеция завершила расследование диверсий на «Северных потоках»

Aftonbladet: прокуратура Швеции завершила расследование дела «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Tom Little / Reuters

Прокуратура Швеции завершила расследование по делу о диверсиях на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Отмечается, что расследование инцидента велось совместно с Германией, и завершение работы шведских правоохранитей не означает прекращение следственных мероприятий.

Ранее стало известно, что прокурор из Швеции, занимающийся расследованием обстоятельств взрывов на газопроводе, выступит в среду 7 февраля со специальным заявлением о ходе расследования.

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      Виктория Кондратьева
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