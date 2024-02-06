Спикером парламента Финляндии стал призывавший к лишению русских жизни политик

Спикером парламента Финляндии стал призывавший к лишению русских жизни Халла-ахо

Спикером парламента Финляндии (Эдускунту) на 2024 год вновь стал призывавший к лишению русских жизни политик Юсси Халла-ахо. Об этом сообщает ТАСС.

Голосование за кандидатуру спикера было закрытым. За кандидата от правопопулистский партии «Истинные финны» проголосовали 91 депутат Эдускунту.

Политик стал известен из-за высказываний, где призывал помогать Украине лишать жизни российских солдат, а также посещением линии фронта, где на снаряде Вооруженных сил Украины (ВСУ) написал «за свободу Финляндии».

Ранее власти Финляндии уже негативно высказывались о словах политика. В частности, лидер «Левого союза» и бывший министр образования Финляндии Ли Андерссон раскритиковала его слова, назвав их неуместными. Призывы Халла-ахо также назвала «карнавалом» глава партии «Истинные финны» Риикка Пурра.