Стало известно имя наставника новой «Фабрики звезд»

Певец Сергей Жуков станет наставником новой «Фабрики звезд» на канале ТНТ

Известный российский певец, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков станет наставником музыкального шоу «Новая Фабрика звезд» на телеканале ТНТ. Имя нового наставника стало известно из поста Жукова в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«На наши экраны возвращается легендарная, неповторимая "Фабрика звезд"! И я очень рад представить вам наставника этого долгожданного шоу на телеканале ТНТ. Им буду я», — сообщил он в публикации.

При этом Жуков заявил, что не сразу согласился на предложение директора телеканала Тины Канделаки принять участие в проекте. Однако в итоге певец решил, что сможет многому научить начинающих артистов, и принял приглашение в телепрограмму.

ТНТ заявил о перезапуске «Фабрики звезд» в октябре 2023 года. Канделаки заявляла, что кастинг в проект уже начался.

«Фабрика звезд» выходила на Первом канале с 2002 по 2007 год. В проекте участники соревновались друг с другом в вокальных данных, а также работали с известными наставниками. В разные годы в шоу принимали участие певцы Стас Пьеха, Юлия Савичева, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Ирина Дубцова и другие.