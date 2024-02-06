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17:30, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Стало известно имя наставника новой «Фабрики звезд»

Певец Сергей Жуков станет наставником новой «Фабрики звезд» на канале ТНТ

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Известный российский певец, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков станет наставником музыкального шоу «Новая Фабрика звезд» на телеканале ТНТ. Имя нового наставника стало известно из поста Жукова в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«На наши экраны возвращается легендарная, неповторимая "Фабрика звезд"! И я очень рад представить вам наставника этого долгожданного шоу на телеканале ТНТ. Им буду я», — сообщил он в публикации.

При этом Жуков заявил, что не сразу согласился на предложение директора телеканала Тины Канделаки принять участие в проекте. Однако в итоге певец решил, что сможет многому научить начинающих артистов, и принял приглашение в телепрограмму.

ТНТ заявил о перезапуске «Фабрики звезд» в октябре 2023 года. Канделаки заявляла, что кастинг в проект уже начался.

«Фабрика звезд» выходила на Первом канале с 2002 по 2007 год. В проекте участники соревновались друг с другом в вокальных данных, а также работали с известными наставниками. В разные годы в шоу принимали участие певцы Стас Пьеха, Юлия Савичева, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Ирина Дубцова и другие.

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