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05:00, 6 февраля 2024Из жизни

Супермодель Хайди Клум рассмешил пенис в попкорне во время свидания

Фото: CraSH / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Супермодель Хайди Клум вспомнила, как ее рассмешил пенис, который мужчина спрятал в попкорне во время их встречи. Об этом она рассказала ведущей подкаста Call Her Daddy.

Когда ведущая Алекс Купер спросила 50-летнюю Клум о самом нелепом эротическом моменте в ее жизни, супермодель вспомнила необычный случай с попкорном. «Он засунул свой член в коробку с попкорном», — прямо ответила Клум.

«Знаешь, как мужчины обычно ставят коробку с попкорном на колени, и ты просто ешь, а затем... И в какой-то момент я поняла., что... Да, у него в коробке больше, чем просто попкорн. Он проделал дырку на дне, засунул в нее свою маленькую сосиску, и я брала попкорн из коробки, пока...» — описала произошедшее Клум, добавив к словам выразительный жест пальцами.

По словам модели, этот дерзкий шаг показался ей забавным и она даже пожалела поклонника из-за соли на попкорне, которая наверняка должна была раздражать чувствительную кожу пениса. Однако Клум уточнила, что произошедшее не было для нее чем-то эротическим и она не стала заниматься сексом с мужчиной. Она также отметила, что пенис не был эрегированным, «только пухлым».

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Купер спросила, был ли пенис смазан маслом для удобства. «На нем не было никакой смазки, но, знаешь, это очень меня рассмешило. До этого никто ничего подобного не делал в моем присутствии. Надо быть очень изобретательным и уверенным в себе, чтобы такое провернуть», — ответила Клум.

Модель и актриса Памела Андерсон заявила, что актер и комик Тим Аллен однажды показал ей пенис. На произошедшее она пожаловалась в своих мемуарах «Любовь к Памеле».

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      Антонина Черташ
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