Супермодель Хайди Клум рассмешил пенис в попкорне во время свидания

Супермодель Хайди Клум вспомнила, как ее рассмешил пенис, который мужчина спрятал в попкорне во время их встречи. Об этом она рассказала ведущей подкаста Call Her Daddy.

Когда ведущая Алекс Купер спросила 50-летнюю Клум о самом нелепом эротическом моменте в ее жизни, супермодель вспомнила необычный случай с попкорном. «Он засунул свой член в коробку с попкорном», — прямо ответила Клум.

«Знаешь, как мужчины обычно ставят коробку с попкорном на колени, и ты просто ешь, а затем... И в какой-то момент я поняла., что... Да, у него в коробке больше, чем просто попкорн. Он проделал дырку на дне, засунул в нее свою маленькую сосиску, и я брала попкорн из коробки, пока...» — описала произошедшее Клум, добавив к словам выразительный жест пальцами.

По словам модели, этот дерзкий шаг показался ей забавным и она даже пожалела поклонника из-за соли на попкорне, которая наверняка должна была раздражать чувствительную кожу пениса. Однако Клум уточнила, что произошедшее не было для нее чем-то эротическим и она не стала заниматься сексом с мужчиной. Она также отметила, что пенис не был эрегированным, «только пухлым».

Купер спросила, был ли пенис смазан маслом для удобства. «На нем не было никакой смазки, но, знаешь, это очень меня рассмешило. До этого никто ничего подобного не делал в моем присутствии. Надо быть очень изобретательным и уверенным в себе, чтобы такое провернуть», — ответила Клум.

Модель и актриса Памела Андерсон заявила, что актер и комик Тим Аллен однажды показал ей пенис. На произошедшее она пожаловалась в своих мемуарах «Любовь к Памеле».