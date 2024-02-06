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11:57, 6 февраля 2024Россия

Священник РПЦ заявил об уничтожении Земли и всех людей на месте Бога

Священник РПЦ Островский: если бы я был Богом, я бы уничтожил Землю и всех людей

Кадр: «ДНЕВНИК ХАЧА» / YouTube

Священник Русской православной церкви (РПЦ) отец Павел (Островский) уничтожил бы всех людей и Землю, если бы был Богом. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Дневник хача».

Сперва священник порассуждал о безразличии родителей к проблемам своих детей, из-за чего в мире множатся страдания. Также он отметил, что люди сходят с ума, а после порассуждал о том, что люди «портят все».

«Мне кажется, если я был бы Богом, я бы уничтожил Землю, всех людей. (...) Это было бы справедливо — око за око, зуб за зуб. Вы [люди] все портите, давайте вас заменим чем-нибудь другим или кем-нибудь другим», — заявил отец Павел.

Он добавил, что человек был создан совершенным, но он должен был развивать дары Бога, но пользуясь ими негативно, он их разрушает. При этом священник отметил, что, несмотря на это, благодаря фигуре Христа он убеждается в том, что на Земле все же возможно достичь совершенства.

Ранее в РПЦ отреагировали на телешоу о перевоспитании эскортниц в монастыре.

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      Марк Леонов
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