В РПЦ отреагировали на телешоу о перевоспитании эскортниц в монастыре

«Газета.Ru»: в РПЦ проверят выпуски шоу «Грешницы на перевоспитании» на «Ю»

В Русской православной церкви (РПЦ) отреагировали на выход реалити-шоу «Грешницы на перевоспитании», участницами которого стали эскортницы, на канале «Ю». Как сообщает «Газета.Ru», в организации пообещали проверить выпуски передачи.

«Мы изучаем вышедшие уже серии в рамках этого шоу, по итогам изучения сформируем свою позицию. Разговор о покаянии в формате телешоу — очень сложная история, требующая профессионализма и глубоких знаний», — сказал источник в РПЦ.

Он выразил сожаление, что создатели «Грешниц на перевоспитании» не посоветовались с РПЦ насчет передачи. «Мы всегда поддерживаем попытки говорить о христианском покаянии в новых творческих форматах, но без сотрудничества, обмена опытом — подобные эксперименты легко превратить в фарс и пародию», — добавил источник.

Реалити-шоу «Грешницы на перевоспитании» выходит на телеканале «Ю» с начала сентября. В нем девушки, ранее жившие за счет мужчин, отправляются в монастырь на месяц. Они, как и другие послушницы, должны соблюдать монастырский устав.