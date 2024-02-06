Турист получил удар в шею осколком бутылки из-за девушки и чудом выжил

Турист заступился за девушку в Таиланде и получил удар в шею осколком бутылки

Британский турист, отдыхавший в баре на острове Пханган, Таиланд, поссорился с гражданином Израиля из-за девушки и получил удар в шею осколком бутылки. О случившемся сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в заведении Bamboo в ночь на 28 января. Хьюго Муни из Бристоля заметил, как гражданин Израиля Элиран Алиас пристает к посетительницам бара, хватая их за руки. Когда он проделал то же самое с подругой британца, последний решил заступиться и сделать мужчине замечание. Затем Муни развернулся и попытался вернуться на свое место, но внезапно упал от сильного удара.

«Я думал, он ударил меня кулаком, пока мой друг не стал кричать, что я истекаю кровью», — рассказал турист. Пострадавшему чудом удалось выжить благодаря врачу, оказавшемуся в баре. Его доставили в больницу, где рана была зашита.

Полиции быстро удалось найти нападавшего, однако вскоре он был выпущен под залог. Алиас предложил Муни денежную компенсацию в размере 100 тысяч евро (9,6 миллиона рублей), если тот заберет заявление. Однако британец отказался, заявив, что разочарован действиями полиции.

Ранее полиция Таиланда задержала пятерых подростков за вооруженное нападение на туриста в Паттайе. 23-летний путешественник из Кувейта Мобарук Али столкнулся с группой грабителей в ночь на 22 января. Они угрожали мужчине холодным оружием, и тот смог в одиночку отбиться от них.