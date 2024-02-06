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05:30, 6 февраля 2024Путешествия

Туристка описала поездку в город России фразой «не демонстрируйте дорогие вещи»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российская туристка описала поездку в Нижний Новгород фразой «не демонстрируйте дорогие вещи». Впечатлениями от путешествия она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Россиянка рассказала, что остановилась в отеле «Маринс Парк Отель», где цены варьируются от трех до шести тысяч рублей в сутки на человека. В гостинице есть ресторан, бар, фитнес-центр и собственная парковка. Кроме того, в сумму включены завтраки. «Цена разумная для такого удобного размещения. Отель идеально подходит для туристов, желающих насладиться прелестями Нижнего Новгорода, не переплачивая за размещение», — рассказала автор публикации.

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Путешественница также заметила, что большая часть российского города безопасна для туристов. Тем не менее, есть районы, в которых следует быть осторожнее. «Один из таких районов — окраина города, особенно ночью. Рекомендуется избегать одиночных прогулок по неизвестным и темным улочкам в ночное время, особенно если вы незнакомы со средой или местными обычаями», — объяснила она.

Туристка рекомендовала соблюдать меры предосторожности и следить за своими вещами. При этом она добавила, что пугаться из-за проблем с безопасностью не стоит. «Большинство туристических районов и центр города считаются относительно спокойными», — заключила она.

Ранее другая российская туристка отправилась на отдых в Анапу вместе с мужем и ребенком и поделилась впечатлениями от поездки. По словам путешественницы, изначально они хотели отдохнуть в Египте, но начитались отрицательных отзывов и передумали.

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      Зарина Дзагоева
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