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02:00, 6 февраля 2024Из жизни

У работника круизного лайнера для отдыха с детьми нашли детскую порнографию

У работника круизной компании Disney Cruise Line нашли детскую порнографию

Фото: Joe Skipper / Reuters

У работника круизной компании Disney Cruise Line, предоставляющей лайнеры семейного отдыха с детьми, нашли детскую порнографию. Об этом сообщает Fox News.

Оперативная группа специализированного подразделения иммиграционной и таможенной службы США обнаружила на карте памяти, принадлежавшей 49-летнему Элвину Гонзалесу из штата Флорида, видео с детской порнографией длиной более чем восемь минут. Мужчину арестовали и обвинили в хранение детской порнографии.

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В настоящее время Гонзалес, уроженец Филиппин, находится в депортационной тюрьме под залогом в 20 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей). «Этот человек больше не работает в компании. Мы будем продолжать сотрудничать с правоохранительными органами», — заявила компания Disney Cruise Line.

Ранее сообщалось, что в США священник попал за решетку за хранение детской порнографии. Мужчина признался, что скачивал и хранил тысячи материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми.

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      Алиса Удовик
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