Yle: новый главком ВСУ начнет масштабную мобилизацию после отставки Залужного

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) начнет свою работу с проведения масштабной мобилизации сразу после отставки прежнего главкома Валерия Залужного. Об этом телерадиокорпорации Yle заявил Григорий Нижников, научный сотрудник финского Института внешней политики.

«Речь идет о том, что президент [Украины Владимир Зеленский] пытается укрепить свою собственную популярность, которая снизилась за последние шесть месяцев. Мобилизация неизбежна, но она ляжет на плечи новому главнокомандующему, который и станет козлом отпущения [среди украинского общества]», — предрек Нижников.

Ранее народный депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко заявил, что Валерий Залужный может отправиться в отставку в качестве посла Украины в Великобритании. По словам политика, отставку Залужного стоит ждать к 8 февраля.