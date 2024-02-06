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09:21, 6 февраля 2024Бывший СССР

В ДНР заявили об уходе ВСУ из крупного укрепрайона под Донецком

Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины покинули крупный укрепрайон под Донецком. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что российские военные вытеснили ВСУ из укрепрайона. Кимаковский назвал этот участок довольно внушительным по меркам фронта. По его словам, украинской армии пришлось уйти со своих позиций из-за больших потерь на этом участке линии боевого соприкосновения и крайне усложненных условий подвоза обеспечения.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось вытеснить ВСУ с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. Считается, что с этого направления украинские бойцы очень часто обстреливали Донецк и Ясиноватую.

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      Кристина Есикова
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