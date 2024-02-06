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17:29, 6 февраля 2024Мир

В ФРГ заявили о накручивании населения против «Альтернативы для Германии»

Глава «Альтернативы для Германии» Круппала заявил о накручивании населения

Фото: Andreas Gebert / Reuters

В ФРГ происходит политика накручивания населения против партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) через призывы к протестам против нее. Об этом заявил глава партии Тино Хрупалла в интервью телеканалу N-TV.

«Мы видим, как правительство раздувает в средствах массовой информации и в определенной степени накручивает население. И меня беспокоит, что люди выходят на улицы вместе с правительством», — отметил политик.

Хрупалла подчеркнул, что не имеет ничего против протестов. Однако он добавил, что через них политическая элита Германии стремится предотвратить превращение партии в крупнейшую политическую силу в восточных землях ФРГ.

Ранее бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе призвал изучить вопрос признания АдГ экстремистской организацией. Он также потребовал запретить партию на федеральном уровне.

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      Максим Габриелян
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