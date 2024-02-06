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06:28, 6 февраля 2024Мир

В Госдепе грубо отреагировали на вопрос о теракте с ИЛ-76

Сотрудник Госдепа Патель ответил грубостью на вопрос о теракте с Ил-76

Фото: Ministry of Foreign Affairs of R / Global Look Press

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель ответил грубостью на вопрос журналиста Sputnik о том, возможно ли инициировать расследование теракта Киева против российского Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, со стороны Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

Патель на брифинге отказался отвечать на поставленный вопрос прямо. После этого он задал корреспонденту встречный вопрос: соответствуют ли его доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах».

Кроме того, сотрудник Госдепа отказался от комментариев по факту самого теракта, мотивировав это тем, что позволит говорить о нем партнерам на Украине.

Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту, помимо шести членов экипажа, находились 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трое сопровождающих. Борт был сбит украинскими войсками.

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