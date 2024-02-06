В Киеве придумали построить подземный тоннель под Днепром

В Киеве решили построить подземный тоннель под Днепром за миллиард долларов

В Киеве решили построить подземный тоннель под Днепром стоимостью один миллиард долларов. О такой задумке сообщает украинское издание Страна.ua со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры.

Для решения проблем с метрополитеном городские власти придумали создать тоннель, связывающий два берега от района Оболонь до Троещины. Сейчас продолжается проектирование.

Таким образом, Окружная дорога, которая охватывает только правый берег, может замкнуться вокруг всего города в соответствие с генпланом 20-летней давности. Стоимость проекта, по данным украинских журналистов, может составить от сотен миллионов до миллиарда долларов.

Ранее экс-советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов сообщил, что затопленную часть синей Оболонско-Теремковской ветки киевского метро могут открыть через несколько лет. «Скоро ли откроется синяя ветка? Нет, не скоро. Три года, два года, может, пять лет будут строить новый тоннель в том месте», — сказал он.