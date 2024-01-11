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15:25, 11 января 2024Бывший СССР

В Киеве назвали сроки открытия затопленной части метро

Экс-советник Кличко: затопленную часть метро Киева могут открыть через пять лет

Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Затопленную часть синей Оболонско-Теремковской ветки киевского метро могут открыть через несколько лет, а не через полгода, как обещали украинские власти. Сроки открытия метрополитена назвал экс-советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов, его слова передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Вчера вышла информация, что этот тоннель может быть вообще закрыт. И будут строить новый тоннель. Скоро ли откроется синяя ветка? Нет, не скоро. Три года, два года, может, пять лет будут строить новый тоннель в том месте», — заявил он.

По словам Бахматова, эксперты оценивают тоннель на станции Демеевская как аварийный и не подлежащий ремонту. Он утверждает, что в связи с этим в скором времени будет выдана рекомендация строить новый тоннель.

В декабре движение на шести станциях синей ветки киевского метрополитена закрыли из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения. В администрации украинской столицы отметили, что перегон между станциями нуждается в срочном ремонте.

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      Александр Курбатов
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