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03:25, 6 февраля 2024Бывший СССР

В Киеве забеспокоились об угрозе подводных лодок России для Одессы

Соскин: на этой неделе подлодки ВС России могут нанести ракетный удар по Одессе

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Киеву стоит начать беспокоиться об угрозе, исходящей от российских подводных лодок. Уже на этой неделе они могут нанести ракетный удар по Одессе, об этом предупредил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Ударят точно ракетами с подводных лодок Черноморского флота. Одесса пускай подготовится», — сказал Соскин. По его мнению, в опасности находится не только отдельный город, но и все черноморские порты Украины. Он предрек, что в ближайшие пять дней со стороны ВС России будут нанесены мощнейшие удары с Черного моря.

В конце января помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что военная стратегия Украины на 2024 год — наступательная, и Киев будет стремиться дестабилизировать обстановку на Черном море.

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      Александра Синицына
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