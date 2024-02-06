В Киеве забеспокоились об угрозе подводных лодок России для Одессы

Соскин: на этой неделе подлодки ВС России могут нанести ракетный удар по Одессе

Киеву стоит начать беспокоиться об угрозе, исходящей от российских подводных лодок. Уже на этой неделе они могут нанести ракетный удар по Одессе, об этом предупредил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Ударят точно ракетами с подводных лодок Черноморского флота. Одесса пускай подготовится», — сказал Соскин. По его мнению, в опасности находится не только отдельный город, но и все черноморские порты Украины. Он предрек, что в ближайшие пять дней со стороны ВС России будут нанесены мощнейшие удары с Черного моря.

В конце января помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что военная стратегия Украины на 2024 год — наступательная, и Киев будет стремиться дестабилизировать обстановку на Черном море.