В Молдавии призвали провести референдум о неприсоединении к военным блокам

Влах призвала провести референдум о неприсоединении Молдавии к военным блокам

Бывшая глава Гагаузской автономии и лидер организации «Платформа Молдова» Ирина Влах в своем Telegram-канале обратилась к президенту Молдавии Майе Санду с предложением провести референдум по вопросу недопустимости присоединения страны к военным блокам.

Политик призвала пересмотреть идею с референдумом о вступлении в Евросоюз. «Я предлагаю вам провести референдум по вопросу, который действительно важен для людей», — добавила она.

«В последнее время вы и ваши коллеги из PAS (партия "Действие и солидарность") делали много вещей, которые противоречат нейтральному статусу Молдавии» — заявила политик в письме президенту. Влах отметила, что проведение референдума предполагает серьезные бюджетные расходы, и предложила использовать бюджетные средства с пользой для общества.

Ранее Ирина Влах прокомментировала решение парламента Молдавии создать по инициативе Санду Центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. По мнению бывшей главы Гагаузии, 2024 год начнется с охоты на ведьм.