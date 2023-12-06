Президента Молдавии обвинили в создании политической инквизиции

Экс-глава Гагаузии Влах обвинила Санду в создании политической инквизиции

Бывшая глава Гагаузии Ирина Влах обвинила президента Молдавии Майю Санду в создании политической инквизиции. Видео Влах опубликовала в своем Telegram-канале.

Влах прокомментировала решение парламента Молдавии создать по инициативе Санду Центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Она назвала новое учреждение «политической инквизицией».

По мнению бывшей главы Гагаузии, 2024 год начнется с «охоты на ведьм». В следующем году в Молдавии пройдут президентские выборы.

«Мы вступаем в средневековье молдавской политики», — добавила она.

Ранее Влах заявила, что Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) приватизировали вопросы отношений с Европейским союзом. По ее словам, еврочиновники не рассматривают возможность диалога с молдавской проевропейской оппозицией, что является большой ошибкой.