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17:19, 29 ноября 2023Бывший СССР

В Молдавии назвали большую проблему в отношениях Майи Санду с ЕС

Экс-глава Гагаузии рассказала о большой проблеме в отношениях Майи Санду с ЕС

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) приватизировали вопросы отношений с ЕС. Об этом заявила бывшая глава Гагаузии Ирина Влах, сообщает Gagauzinfo.

«[С Европой работали] и Партия коммунистов, и ЛДПМ [Либерал-демократическая партия Молдавии] Влада Филата. Но госпожа Санду приватизировала эту тему [евроинтеграции]», — заявила политик в эфире телеканала Cinema 1.

Ирина Влах отметила, что европейские чиновники не рассматривают возможность диалога с молдавской проевропейской оппозицией и предпочитают взаимодействовать исключительно с действующей властью. По ее мнению, это большая проблема и ошибка.

Ранее вице-спикер молдавского парламента Влад Батрынча обвинил президента страны Майю Санду в превышении должностных полномочий после заявлений о возможности отказа от нейтрального статуса страны.

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      Юрий Леонов
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