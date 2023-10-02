Оппозиция обвинила президента Молдавии в превышении полномочий

Вице-спикер парламента Батрынча: президент Молдавии Санду превышает полномочия

Президент Молдавии Майя Санду превышает свои должностные полномочия, подвергая сомнению необходимость сохранения нейтрального статуса страны. С таким заявлением выступил вице-спикер молдавского парламента, исполнительный секретарь оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча, его цитирует РИА Новости.

«Своими заявлениями о том, что нейтральный статус республики не является догмой, что граждане не понимают, что значит нейтралитет, Санду превышает свои полномочия, нарушает законодательные нормы», — сказал оппозиционный парламентарий.

По его словам, нейтральный статус закреплен в конституции республики и поддерживается большинством молдавских граждан. «Мы призываем Майю Санду оставшийся год мандата соблюдать конституцию и законы страны», — подчеркнул Батрынча.

В августе глава МИД Молдавии Нику Попеску сообщил, что переговоры о присоединении республики к Евросоюзу не начнутся раньше следующего года. При этом он также заявил, что власти рассматривают возможность присоединения к ЕС без Приднестровья.