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14:15, 2 октября 2023Бывший СССР

Оппозиция обвинила президента Молдавии в превышении полномочий

Вице-спикер парламента Батрынча: президент Молдавии Санду превышает полномочия
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду превышает свои должностные полномочия, подвергая сомнению необходимость сохранения нейтрального статуса страны. С таким заявлением выступил вице-спикер молдавского парламента, исполнительный секретарь оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча, его цитирует РИА Новости.

«Своими заявлениями о том, что нейтральный статус республики не является догмой, что граждане не понимают, что значит нейтралитет, Санду превышает свои полномочия, нарушает законодательные нормы», — сказал оппозиционный парламентарий.

По его словам, нейтральный статус закреплен в конституции республики и поддерживается большинством молдавских граждан. «Мы призываем Майю Санду оставшийся год мандата соблюдать конституцию и законы страны», — подчеркнул Батрынча.

В августе глава МИД Молдавии Нику Попеску сообщил, что переговоры о присоединении республики к Евросоюзу не начнутся раньше следующего года. При этом он также заявил, что власти рассматривают возможность присоединения к ЕС без Приднестровья.

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    Виктория Кондратьева
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