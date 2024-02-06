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15:54, 6 февраля 2024Бывший СССР

В России и Белоруссии решат вопрос с единым списком экстремистов

Посол Крутой: РФ и Белоруссия скоро решат вопрос с единым списком экстремистов

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В ближайшее время Россия и Белоруссия время решат вопрос создания единых списков экстремистов и экстремистских ресурсов. Об этом заявил посол республики в РФ Дмитрий Крутой, передает БелТА.

По его словам, подобная идея неоднократно обсуждалась на уровне министров внутренних дел двух государств.

«У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот — которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим, сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот», — отметил он.

Ранее сообщалось, что МВД Белоруссии исключило бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича из списка причастных к экстремистской деятельности граждан. В этом списке продолжает находиться гражданка России Софья Сапега, задержанная вместе с ним и позднее приговоренная белорусским судом к шести годам лишения свободы. Как и Протасевич, в прошлом году она была помилована президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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