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13:29, 2 февраля 2024Бывший СССР

Романа Протасевича исключили из списка экстремистов

Бывшего редактора NEXTA Романа Протасевича исключили из списка экстремистов

Фото: Stringer / Reuters

Министерство внутренних дел Белоруссии исключило бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича из списка граждан, причастных к экстремистской деятельности, опубликованном на сайте ведомства.

В этом списке по-прежнему находится гражданка России Софья Сапега, приговоренная Гродненским областным судом к шести годам лишения свободы, которая была задержана вместе с Романом Протасевичем. 16 мая прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Протасевича, который был приговорен к восьми годам лишения свободы. 7 июня стало известно, что Лукашенко помиловал и Софью.

Ранее Комитет госбезопасности Белоруссии исключил Романа Протасевича и Софью Сапегу из списка лиц, причастных к террористической деятельности. Роман Протасевич признан виновным 3 мая 2023 по делу о заговоре для захвата власти неконституционным путем, публичных призывах к актам терроризма, оскорблении президента. В начале 2022 года, Протасевич сообщил, что начинает работать с центром «Системная правозащита», который появился на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши

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