В Белоруссии Протасевича и Сапегу исключили из списка террористов

КГБ Белоруссии исключил Протасевича и Сапегу из списка лиц, причастных к терроризму

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии исключил Романа Протасевича и Софью Сапегу из списка лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 июня помиловал осужденную в республике россиянку Софью Сапегу. Она поблагодарила главу государства за помилование, назвав его «подарком» для нее и ее семьи.

Протасевич был помилован 22 мая. Он заявил, что безумно благодарен за это решение президенту страны. По словам Лукашенко, журналист «сделал все, что обещал» и сознался в неправильности поступков.

Протасевича и Сапегу задержали в аэропорту Минска в мае 2021 года. Экс-главреда Telegram-канала NEXTA обвиняли в деятельности с целью захвата власти и публикации материалов, имеющих деструктивные цели. Девушке предъявили обвинения в совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года, во время массовых беспорядков в Белоруссии.