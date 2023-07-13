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15:29, 13 июля 2023Бывший СССР

В Белоруссии Протасевича и Сапегу исключили из списка террористов

КГБ Белоруссии исключил Протасевича и Сапегу из списка лиц, причастных к терроризму

Фото: pr0tez / Globallookpress.com

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии исключил Романа Протасевича и Софью Сапегу из списка лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 июня помиловал осужденную в республике россиянку Софью Сапегу. Она поблагодарила главу государства за помилование, назвав его «подарком» для нее и ее семьи.

Протасевич был помилован 22 мая. Он заявил, что безумно благодарен за это решение президенту страны. По словам Лукашенко, журналист «сделал все, что обещал» и сознался в неправильности поступков.

Протасевича и Сапегу задержали в аэропорту Минска в мае 2021 года. Экс-главреда Telegram-канала NEXTA обвиняли в деятельности с целью захвата власти и публикации материалов, имеющих деструктивные цели. Девушке предъявили обвинения в совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года, во время массовых беспорядков в Белоруссии.

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    Алевтина Запольская
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