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11:47, 13 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко объяснил помилование Протасевича

Лукашенко объяснил помилование экс-главреда NEXTA Протасевича раскаянием

Фото: Наталья Таланова / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил помилование экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, признанного в республике террористической организацией, его раскаянием. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил», — сказал Лукашенко.

22 мая 2023 года Протасевич сообщил о своем помиловании. По его словам, Лукашенко принял соответствующее решение 16 мая.

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