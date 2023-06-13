Лукашенко объяснил помилование Протасевича

Лукашенко объяснил помилование экс-главреда NEXTA Протасевича раскаянием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил помилование экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, признанного в республике террористической организацией, его раскаянием. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил», — сказал Лукашенко.

22 мая 2023 года Протасевич сообщил о своем помиловании. По его словам, Лукашенко принял соответствующее решение 16 мая.