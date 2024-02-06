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15:41, 6 февраля 2024Экономика

В России предложили увеличить налоговые вычеты

В Госдуму внесут законопроект об увеличении налоговых вычетов вдвое

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В России предложили увеличить размер налоговых вычетов. Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение в Госдуму 6 февраля, сообщили «Известия».

Документ предполагает повысить вдвое размер стандартных вычетов за каждый месяц налогового периода, предоставляемых родителям и их супругам, а также усыновителям, на обеспечении которых находятся дети. «Размер вычетов увеличивается с 1200 рублей до 2400 рублей на первого и второго ребенка, с 3000 рублей до 6000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка», — сказано в пояснительной записке к закону. Те же меры предлагается распространить и на приемных родителей, попечителей и опекунов.

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В случае принятия законопроекта с 350 тысяч до 600 тысяч рублей вырастет необходимый для применения налогового вычета на детей размер предельной суммы дохода россиянина в год. Один из авторов документа, глава фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов напомнил, что налоговые вычеты на детей, как и порог дохода для их получения, не пересматривались с 2016 года. При этом за этот период выросли как среднемесячные номинальные зарплаты, так и инфляция, отметил он.

«Действующие размеры вычетов уже не соответствуют ни социально-экономическим реалиям, ни государственным задачам поддержки семей с детьми», — заявил Миронов. В Госдуме эту инициативу поддержали, отметив, что повышение налоговых вычетов снизит расходы семей и станет стимулом для отказа от зарплат «в конверте».

Ранее налоговый юрист, генеральный директор компании по оказанию юридических и бухгалтерских услуг «НАФКО» Екатерина Горохова напомнила, что любой человек, являющийся налоговым резидентом России, имеет право получить налоговый вычет. Главное условие в том, что гражданин должен платить НДФЛ в размере 13 или 15 процентов, поэтому неработающие граждане на вычет претендовать не могут.

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