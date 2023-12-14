Россиянам рассказали о способах получить налоговый вычет

Юрист Горохова: почти каждый россиянин имеет право на налоговый вычет

Любой человек, являющийся налоговым резидентом России, имеет право получить налоговый вычет. Главное условие в том, что гражданин должен платить НДФЛ в размере 13 или 15 процентов. Поэтому неработающие граждане на вычет претендовать не могут. О том, как его получить, «Ленте.ру» рассказала налоговый юрист, генеральный директор компании по оказанию юридических и бухгалтерских услуг «НАФКО» Екатерина Горохова.

Налоговые вычеты, как объяснила юрист, бывают разных видов: стандартными, имущественными, социальными, инвестиционными и профессиональными. Каждый предполагает свою максимальную сумму и условия получения.

«Общее правило таково: налоговые вычеты формируются на основе декларации 3-НДФЛ. В 2024 году физлица должны подать эту декларацию в налоговую с 1 января до 25 апреля. Таким образом можно получить вычеты с налога на доход за 2023 год. Если же налог платит работодатель, а человек хочет только получить вычеты, то он должен подать декларацию в течение трех лет после того года, когда он получил право на вычет», — объяснила Горохова.

А вот имущественные, инвестиционные и социальные вычеты, по словам юриста, оформлять не нужно: они выплачиваются автоматически. Информацию о них можно найти в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Военные инвалиды и чернобыльцы имеют право на вычет 3000 рублей в месяц, герои СССР, РФ и инвалиды детства — 500 рублей в месяц. За первого и второго ребенка сумма вычета составляет 1400 рублей в месяц, на 3-го и последующих — 3000 рублей. Вычеты получают оба родителя», — рассказала эксперт.

Максимальная сумма, которую можно получить с покупки квартиры или земли под дом — 260 тысяч рублей. С затрат на медицину, образование, благотворительность и прочее можно получить 13 процентов от общей суммы, но не более 19 500 рублей. Также, как объяснила Горохова, получить вычет могут и деятели науки и искусства. Это — профессиональный вычет.

«Здесь практикуется индивидуальный подход к каждому ученому или творческому человеку. Обычно возвращаются проценты от средств, затраченных на материалы для творчества или исследований, а если эти затраты трудно подтвердить документами, то вычет составляет от 20 до 40 процентов от полученного профессионалом дохода, — сказала юрист. — Инвестиционный вычет — это 13 процентов от суммы, положенной на инвестиционный счет или вложенной в программу долгосрочных накоплений, лимит суммы для вычета составляет 400 тысяч».

Ранее глава ФНС Даниил Егоров рассказал о работе ведомства над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение. Егоров уточнил, что предоставление гражданам социальных вычетов в упрощенном порядке начнется с 2025 года.