Эпидемиолог Онищенко сообщил о росте заболеваемости респираторными инфекциями

В России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРЗ. Об увеличении количества заболевших респираторными инфекциями предупредил в беседе с KP.RU бывший главный санитарный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Действительно, кривая заболеваний ползет вверх. Если брать последнюю официальную статистику, которую дают органы здравоохранения, то по четвертой неделе (января — прим. «Ленты.ру») у нас было зарегистрировано 978 тысяч случаев заболеваний», — сообщил эпидемиолог.

По данным Онищенко, в Санкт-Петербурге, Москве и области, количество заболевших по всей группе инфекционных заболеваний составляет 14,4 процента от общего показателя по стране. Пока заболеваемость гриппом и ОРЗ растет, россиянам следует избегать массовых мероприятий, мерить температуру, одеваться по погоде, отметил он.

Ранее сообщалось, что в нескольких российских регионах выросла заболеваемость туберкулезом. Это произошло в Сибири, части Приволжья, на Урале и Дальнем Востоке, в центральной части страны.