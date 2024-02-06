В России захотели признать банкротом разработчика «планшета Чубайса»

«Роснано» попросит суд признать банкротом юрлицо разработчика «планшета Чубайса»

Госкорпорация «Роснано» решила обратиться в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать банкротом ООО «Пластик Лоджик», говорится в сообщении на портале «Федресурс».

Это юридическое лицо является разработчиком «планшета Чубайса». В «Роснано» заявили, что решение об инициировании процедуры было принято после «завершения оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной командой "Роснано" для возврата первоначальных инвестиций», сообщает РБК. Госкорпорация также объяснила этот шаг необходимостью оптимизации налоговых обязательств, материалы по делу при этом были переданы в правоохранительные органы.

ООО «Пластик Лоджик» было создано в 2010 году в рамках совместного проекта «Роснано» и британской компании-разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic. В 2010-2012 годы российская госструктура под руководством Анатолия Чубайса инвестировала в фирму из Соединенного Королевства 7,1 миллиарда рублей и получила 43,84 процента ее акций. Сейчас 100 процентов «Пластик Лоджик» принадлежит «Роснано» — сделка по покупке компании была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в 2015 году.

Российская компания создавалась для строительства в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев мощностью 100 тысяч штук в год. Электронный планшет для школьников Plastic Logic 100 Чубайс представил Владимиру Путину (тогда занимал пост премьер-министра России) в 2011 году, по словам главы «Роснано», в том же году они должны были поступить в продажу по цене 12 тысяч рублей.

Однако в 2014 году после проверки «Пластик Лоджик» Счетной палатой выяснилось, что завод так и не был построен, а технологии гибкого пластикового экрана без подсветки не были закуплены. В 2015 году, Чубайс в интервью признался в провале проекта школьных планшетов, но заявлял, что работа будет продолжена по другим направлениям.

В октябре 2023 года комитеты Госдумы по экономической политике и по безопасности и противодействию коррупции отправили запрос в правительство России на получение информации о финансовых результатах деятельности госкорпорации «Роснано» за всю историю существования компании. Авторы документа предполагают, что из-за ряда провальных или коррупционных проектов бюджету был нанесен ущерб в размере более 100 миллиардов рублей, а сама госкорпорация может обанкротиться.