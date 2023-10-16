Госдума запросила данные о работе «Роснано» за всю историю

Депутаты запросили данные о финансовых результатах «Роснано» с начала работы

Комитеты Госдумы по экономической политике и по безопасности и противодействию коррупции отправили запрос в правительство России на получение информации о финансовых результатах деятельности госкорпорации «Роснано», сообщает ТАСС.

В документе за подписями глав комитетов Максима Топилина и Василия Пискарева говорится, что данные нужны с момента начала деятельности компании. Агентство не указывает, о каком годе идет речь, потому что сама структура была создана в 2007 году в виде госкорпорации «Роснантотех», но нынешнее акционерное общество «Роснано» ведет свою историю с 2011 года.

Информация необходима нижней палате парламента для последующего обращения в Счетную палату, правоохранительные органы и для подготовки депутатского запроса. Обращение связано с недавним сообщением госкорпорации о возможности банкротства, после чего в Госдуме решили озаботиться состоянием дел в компании.

В протокольном поручении есть предположение, что из-за ряда провальных или коррупционных проектов бюджету нанесен ущерб в размере более 100 миллиардов рублей. «Высока вероятность банкротства организации. При этом бывший руководитель корпорации (Анатолий Чубайс — прим. «Ленты.ру») свободно выехал за пределы страны», — говорится в документе.

В начале октября «Роснано» опубликовало отчетность, из которой стало следует, что корпорация находится на грани банкротства. Чистый долг по итогам первого полугодия 2023 года превысил 95 миллиардов рублей, а требования кредиторов, как видно из документов, значительно выше стоимости активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что в «Роснано» — слишком большая дыра, однако по поводу возможности банкротства компании он попросил обратиться в правительство. По его словам, профильные министерства в настоящее время решают вопрос целесообразности спасения структуры.