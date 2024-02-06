В России заметили снижение цен на один тип жилья

ЦИАН зафиксировал снижение цен на вторичное жилье

За последнюю неделю пользователи платформы ЦИАН начали фиксировать массовое снижение цен в объявлениях о продаже вторичного жилья. Об этом заявила аналитик компании Елена Лапшина, передает РИА Новости.

Аналитики просмотрели пул объявлений, которые находились в активной фазе на протяжении последней недели. Оказалось, что собственники стали чаще менять цены, чем это было, например, в августе. «Причем большинство цены стали снижать», — заявила Лапшина. Она добавила, что падение небольшое, не более чем на три процента.

Лапшина указала, что продавцы снижают цены, поскольку видят снижение спроса и хотят подстраиваться под новые реалии. Обвала стоимости вторичной недвижимости при этом не ожидается. По прогнозам, в течение года цены на квартиры на вторичном рынке могут снизиться на 7-10 процентов. Согласно наиболее вероятному сценарию, цены в первом квартале останутся на одном уровне и опустятся вниз во втором, добавила Лапшина.

Ранее директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что новостройки в ближайшие месяцы не подешевеют, несмотря на снижение спроса.