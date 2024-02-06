Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:42, 6 февраля 2024Ценности

В сети обругали образ Зендеи на премьере «Дюны 2» фразой «одета в лохмотья»

Фото: Marco Ugarte / AP

Пользователи сети обругали образ американской актрисы, певицы, танцовщицы и модели Зендеи, в котором она появилась на премьере фильма «Дюна 2» в Мексике. Соответствующие снимки и комментарии опубликованы на сайте издания Daily Mail.

На красную дорожку 27-летняя знаменитость вышла в платье из черной, серой и красной ткани, с разрезом на бедре и большим круглым вырезом на животе. Визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы назад, выпустив одну прядь у лица.

Читатели издания не оценили внешний вид девушки, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Другие женщины носят платья, которые усыпаны бриллиантами. А потом приходит Зендея, вся в лохмотьях», «Она могла бы носить мешок для мусора и выглядеть при этом великолепно», «Она одета в лохмотья. Отвратительно», «Кажется, что Зендея впервые ошиблась в выборе наряда», «Просто ужасно», — возмущались они.

В октябре 2023 года Зендея снялась в одежде с откровенным декольте французского дома высокой моды Balmain. Тогда знаменитость позировала у открытого окна на фоне городского пейзажа. Она предстала перед камерой в приталенном белом комбинезоне с шортами с черным гороховым принтом, продемонстрировав стройную фигуру.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампу отказали в иммунитете по делу о штурме Капитолия. Что это значит для бывшего президента США?

      Раскрыты сроки выпуска The Last of Us Part III

      МВД не поддержало дополнение УК ответственностью за оскорбление участника СВО

      Иностранец пытался задушить российскую подругу и попал в СИЗО

      В Белом доме заявили о неспособности поддержать Украину без одобрения Конгресса

      Женщина заметила мужа на селфи до знакомства и пришла в ужас

      Аналитики Центробанка назвали снижение инфляции неустойчивым

      Пассажира поймали в аэропорту Европы с 1,4 миллиона евро в чемоданах

      Оценена готовность российских дзюдоистов к участию в ОИ в нейтральном статусе

      Назван улучшающий память и умственные способности напиток

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше