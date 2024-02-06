В сети обругали образ Зендеи на премьере «Дюны 2» фразой «одета в лохмотья»

Пользователи сети обругали образ американской актрисы, певицы, танцовщицы и модели Зендеи, в котором она появилась на премьере фильма «Дюна 2» в Мексике. Соответствующие снимки и комментарии опубликованы на сайте издания Daily Mail.

На красную дорожку 27-летняя знаменитость вышла в платье из черной, серой и красной ткани, с разрезом на бедре и большим круглым вырезом на животе. Визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы назад, выпустив одну прядь у лица.

Читатели издания не оценили внешний вид девушки, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Другие женщины носят платья, которые усыпаны бриллиантами. А потом приходит Зендея, вся в лохмотьях», «Она могла бы носить мешок для мусора и выглядеть при этом великолепно», «Она одета в лохмотья. Отвратительно», «Кажется, что Зендея впервые ошиблась в выборе наряда», «Просто ужасно», — возмущались они.

В октябре 2023 года Зендея снялась в одежде с откровенным декольте французского дома высокой моды Balmain. Тогда знаменитость позировала у открытого окна на фоне городского пейзажа. Она предстала перед камерой в приталенном белом комбинезоне с шортами с черным гороховым принтом, продемонстрировав стройную фигуру.