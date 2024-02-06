В Судане задержали готовивших переворот офицеров

Al Sudani: в Судане военная разведка задержала готовивших переворот офицеров

Суданская военная разведка задержала готовивших переворот офицеров. Об этом сообщает Al Sudani со ссылкой на источники.

Задержанные полковник, подполковник и майор служат в оперативном управлении в городе Омдурман. По словам источника газеты, идет подготовка к аресту бригадного генерала и командира в Судане.

«У этих офицеров хорошие отношения с солдатами, резервом и народом. За время их работы мы не видели ни одного нарушения инструкций или призывов к перевороту», — заявил источник.

Ранее Силы быстрого реагирования (СБР) в Судане начали подготовку к немедленному прекращению огня, об этом говорится в декларации по итогам переговоров в Аддис-Абебе между СБР и гражданскими демократическими силами «Такаддум». Отмечается, что данные переговоры инициировал экс-премьер-министр Судана Абдалла Хамдок.