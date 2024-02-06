Ведущая популярного шоу на Первом канале высказалась об усталости от него

Барановская заявила, что ей сложно даются выпуски «Мужского / Женского» о детях

Ведущая популярного ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале Юлия Барановская рассказала, что справиться с усталостью от работы в проекте ей помогают выпуски, в которых программе удается решить проблему героев. Об этом она заявила, отвечая на вопросы зрителей в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«От усталости спасает результат. Когда удается решить проблему [героев программы], тогда крылья вырастают», — высказалась Барановская.

Телеведущая добавила, что ей сложно дается работа над выпусками ток-шоу, в которых речь идет о детях.

Ранее Барановская раскрыла отношение к критике. Телеведущая пояснила, что негатив в свой адрес воспринимает спокойно, но критика в отношении детей является для нее больной темой.

Ток-шоу «Мужское / Женское» вернулось в эфир Первого канала в ноябре 2022 года. Программа, как и ряд развлекательных передач, временно перестала выходить в феврале 2022 года.