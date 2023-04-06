Ведущая Первого канала раскрыла отношение к критике в свой адрес

Телеведущая Барановская рассказала, что критика ее детей является для нее больной темой

Ведущая ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская раскрыла отношение к критике. В интервью порталу «Дети Mail.ru» она рассказала, что к негативу в свой адрес относится спокойно, но критика по отношению к детям является для нее больной темой.

Барановская рассказала, что ее детям достается из-за известной фамилии их отца — футболиста Андрея Аршавина. Она вспомнила, как в 2021 году ее дочь Яна участвовала в телепроекте «Новые танцы» и подверглась сильной критике со стороны зрителей, которую очень тяжело перенесла.

«Несмотря на то что внутри себя я была в ярости и в полной готовности разорвать каждого, кто пишет про нее гадости, внешне мне приходилось оставаться спокойной и убеждать ее — это все мелочи, не надо обращать внимания», — высказалась телеведущая.

Барановская также отметила, что к критике в свой адрес относится спокойно. «Понимаю: в интернете сидит огромное количество людей — в том числе и тех, у кого внутри мусор. Этот мусор они пытаются высыпать на тебя», — объяснила она. Однако, по ее словам, когда дело касается детей, все законы логики перестают работать, и она может терять контроль.

Ведущая также подчеркнула, что ее дети не получают никаких привилегий из-за фамилии своего отца. «Во все школы, в которых они учатся, дети поступали на общих основаниях», — пояснила она.

Яна Аршавина приняла участие в шоу «Новые танцы» в 2021 году. Она успешно прошла первый тур, но после второго испытания выбыла из проекта.

Барановская и Аршавин были вместе с 2003 по 2012 год, однако не регистрировали свой брак. В отношениях у них родилось трое детей — Артемий, Яна и Арсений.