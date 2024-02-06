Экс-президент Чили погиб при крушении вертолета

Biobiochile: экс-президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолета

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолета, передает радио Biobiochile со ссылкой на источники.

По данным журналистов, во вторник, 6 февраля, воздушное судно упало в озеро Ранко. При этом экс-министр образования Чили Херардо Валера уточнил телеканалу TVN, что Пиньера был на борту вертолета.

Известно, что помимо политика, в вертолете были три члена его семьи. Журналисты уточнили, что родственники смогли выбраться из упавшей машины, но 74-летнему экс-президенту это не удалось. Его тело было обнаружено на глубине около 40 метров. Причины аварии выясняются.

Ранее в результате крушения частного вертолета под Тверью погиб заслуженный мастер самолетного спорта Александр Курылев.