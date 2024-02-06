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00:38, 6 февраля 2024Мир

Задержанный в Аргентине по запросу Украины россиянин попросил об убежище

Задержанный в Аргентине по запросу Украины россиянин подал прошение об убежище

Фото: Angelica Reyes / Unsplash

Защита россиянина, задержанного в Аргентине по запросу Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую консульским отделом посольства России в Аргентине Наталию Пустовалову.

По ее словам, россиянина обвиняют «в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения». Она добавила, что у обвиняемого есть аргентинский адвокат, который подал прошение о предоставлении мужчине политического убежища.

Ранее полиция Аргентины задержала россиянина по запросу Киева. Гражданин России И.И. Чуркин прибыл в Аргентину вместе с семьей с туристическими целями. В ближайшие 45 дней ожидается заседание суда. По словам Пустоваловой, суд должен был рассмотреть дело и решить, экстрадировать ли мужчину на Украину или нет.

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