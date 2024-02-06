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20:18, 6 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский встретился с португальскими министрами

Президент Зеленский провел переговоры с главой МИД Португалии Кравинью

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой МИД и министром образования Португалии Жоау Гомешем Кравинью и Жоау Коштой. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, во время переговоров они обсудили оборонное сотрудничество между двумя странами, в том числе в контексте присоединения Португалии к авиационной коалиции, а также возможность участия представителей португальских властей в глобальном «саммите мира». Украинский лидер также поблагодарил Лиссабон за готовность поучаствовать в восстановлении образовательных учреждений в Житомирской области и поддержку украинцев.

О прибытии в Киев Кравинью сообщал 5 февраля. Глава МИД отметил, что приехал вместе с министром образования на Украину, чтобы «подтвердить поддержку восстановления» республики.

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