На Украину прибыл глава МИД Португалии

Глава МИД Португалии Кравинью сообщил о прибытии в Киев

На Украину прибыл министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравинью. Об этом глава МИД сообщил на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что прибыл в Киев вместе с министром образования Жоау Костой, чтобы «подтвердить поддержку восстановления Украины».

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. По словам главы республики, во время переговоров они обсудили дальнейшую поддержку Киева, совместную реализацию «формулы мира» и развитие системы гарантий безопасности для Украины.