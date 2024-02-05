На Украину прибыл глава МИД Португалии
Глава МИД Португалии Кравинью сообщил о прибытии в Киев
На Украину прибыл министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравинью. Об этом глава МИД сообщил на своей странице в соцсети X.
Он отметил, что прибыл в Киев вместе с министром образования Жоау Костой, чтобы «подтвердить поддержку восстановления Украины».
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. По словам главы республики, во время переговоров они обсудили дальнейшую поддержку Киева, совместную реализацию «формулы мира» и развитие системы гарантий безопасности для Украины.