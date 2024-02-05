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15:24, 5 февраля 2024Бывший СССР

На Украину прибыл глава МИД Португалии

Глава МИД Португалии Кравинью сообщил о прибытии в Киев
Жоау Гомеш Кравинью

Жоау Гомеш Кравинью. Фото: Johanna Geron / Reuters

На Украину прибыл министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравинью. Об этом глава МИД сообщил на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что прибыл в Киев вместе с министром образования Жоау Костой, чтобы «подтвердить поддержку восстановления Украины».

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. По словам главы республики, во время переговоров они обсудили дальнейшую поддержку Киева, совместную реализацию «формулы мира» и развитие системы гарантий безопасности для Украины.

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