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16:27, 2 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский поблагодарил Канаду за веру в украинцев

Зеленский провел встречу с главой МИД Канады Жоли
Владимир Зеленский и Мелани Жоли (архивное фото)

Владимир Зеленский и Мелани Жоли (архивное фото). Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, во время встречи он обсудил с главой канадского МИД дальнейшую поддержку Киева, совместную реализацию «формулы мира», развитие системы гарантий безопасности для Украины и работу Международной коалиции по возвращению украинских детей. В заключение Зеленский поблагодарил Канаду за «неизменную помощь и веру в Украину и украинцев».

До этого президент Украины сообщал, что провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Он поблагодарил его за гуманитарную помощь Киеву и обсудил с ним активизацию торгово-экономических отношений между странами.

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      Георгий Нестеров
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