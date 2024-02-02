Зеленский поблагодарил Канаду за веру в украинцев

Зеленский провел встречу с главой МИД Канады Жоли

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, во время встречи он обсудил с главой канадского МИД дальнейшую поддержку Киева, совместную реализацию «формулы мира», развитие системы гарантий безопасности для Украины и работу Международной коалиции по возвращению украинских детей. В заключение Зеленский поблагодарил Канаду за «неизменную помощь и веру в Украину и украинцев».

До этого президент Украины сообщал, что провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Он поблагодарил его за гуманитарную помощь Киеву и обсудил с ним активизацию торгово-экономических отношений между странами.