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20:06, 6 февраля 2024Путешествия

Изрезавшего ножом туриста мужчину отправили в тюрьму в Амстердаме

Бельгийца отправили в тюрьму за нападение с ножом на туриста в Амстердаме

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Мужчину отправили в тюрьму на 14 лет за нападение на британского туриста в Амстердаме. Подробностями истории поделилось издание NL Times.

Суд столицы Нидерландов признал бельгийца Нонго Б. виновным в совершении преступления в 2022 году. По данным источника, злоумышленник изрезал путешественника по имени Дэнни Каслдайн ножом и оставил его на темной лестнице в центре города. В материалах суда уточняется, что Нонго Б. нанес британцу около 30 ножевых ранений в область головы и шеи.

Пешеходы обнаружили 22-летнего мужчину на следующий день около 3:30 по местному времени. Прибывшие на место сотрудники службы экстренного реагирования пытались реанимировать Каслдайна, но спасти его не удалось.

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Как пишет издание, через десять часов полицейские нашли Нонго Б. примерно в пяти километрах от Амстердама. Мужчина был без удостоверения личности, поэтому его взяли под стражу. Кроме того, на его одежде и обуви обнаружили следы крови.

Позже эксперты выяснили, что Нонго Б. был зависим от оксикодона, галлюциногенных безодиазепинов и каннабиса. Однако они отрицали наличие у бельгийца психического расстройства, поэтому суд решил не отправлять его в психиатрическую лечебницу, а приговорил к тюремному заключению.

Ранее шесть человек напали с ножом на туриста и ограбили его на испанском острове Майорка. Преступники окружили путешественника, начали бить его, требовать у него деньги и ценные вещи.

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      Алина Черненко
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