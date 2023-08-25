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15:14, 25 августа 2023Путешествия

Шестеро мужчин напали на пьяного туриста в Испании и ударили его ножом

The Olive Press: шестеро мужчин ограбили туриста и ударили его ножом на Майорке

Фото: Enrique Calvo / Reuters

Шесть человек напали с ножом на туриста и ограбили его на испанском острове Майорка. Об этом сообщило издание The Olive Press.

Инцидент произошел около 3:10 ночи в среду, 23 августа. Турист средних лет из Германии отдыхал в ночном клубе в курортном районе Плайя-де-Пальма на Майорке. Уточняется, что мужчина выпил изрядное количество алкоголя.

На улице к туристу подошли шесть мужчин. Предполагается, что они были уроженцами Северной Африки не старше 25 лет. Нападавшие окружили немца, начали бить его, требовать деньги и ценные вещи. Турист попытался защититься, но его дважды ударили ножом, поранив живот и руку. Банда забрала у мужчины все деньги, но ему удалось сохранить при себе телефон, с которого он позвонил в полицию.

По данным журналистов, правоохранители расследуют дело и просматривают камеры видеонаблюдения, чтобы вычислить преступников.

Ранее британские туристы избили полицейских барными стульями у клуба в испанской Каталонии. Потасовка попала на видео.

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    Мария Борисова
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