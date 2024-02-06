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17:20, 6 февраля 2024Ценности

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» сменила имидж после критики фанатов

Фото: @handemiyy

Турецкая актриса Ханде Эрчел сменила имидж после критики фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя звезда популярного сериала «Постучись в мою дверь» поделилась серией снимков с отдыха в Лондоне. На размещенных кадрах девушка предстала в длинном свитере, белой рубашке и черном кожаном плаще. Кроме того, она надела сапоги с высоким голенищем и красный берет.

Поклонники обратили внимание на то, что Эрчел вернулась к своему прежнему образу. «Вот она — красотка брюнетка. Пожалуйста, не меняйте цвет волос», «Выглядишь великолепно», «Наконец-то ты стала собой», «Этот цвет волос тебе очень идет», «Красотка», — высказывались они.

В декабре прошлого года Ханде Эрчел возмутила фанатов после смены имиджа. Тогда знаменитость продемонстрировала укладку с длинными рыжими волосами, которые были завиты в крупные локоны.

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      Мария Винар
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